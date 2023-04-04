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За останній місяць на російських мінах підірвалися 724 українці, - Шмигаль

Із них 226 загинули.

За останній місяць на російських мінах підірвалися 724 українці, - Шмигаль
Фото: EPA/UPG

За останній місяць на російських мінах підірвалися 724 людини, з них 226 загинули.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, вибухонебезпечними предметами забруднено близько 174 тис. квадратних кілометрів. "Це як половина території Японії, півтори Греції чи дві площі Австрії", - додав прем'єр.

"Україні потрібне швидке та ретельне гуманітарне розмінування територій. З огляду на масштаб робіт Уряд визначив таке розмінування одним із п’яти ключових пріоритетів швидкого відновлення", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, днями на Херсонщині помер електромонтер, який вчора підірвався на російській міні.

На Миколаївщині, наприклад, необхідно розмінувати близько 288 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

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