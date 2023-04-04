Прикордонники затримали російського агента, який прямував до Білорусі

У нього знайшли планшет та записник з інформацією про військові частини Сил оборони України, а також готівку.

Українські прикордонники затримали російського агента на шляху до Білорусі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Військові ДПСУ виявили підозрілого чоловіка без документів неподалік від державного кордону. У затриманого знайшли планшет та записник з інформацією про військові частини Сил оборони України, а також 4000 євро.

За інформацією ДПСУ, з’ясувалося, що зловмисник фігурує у кримінальних провадженнях проти основ національної безпеки України. Він збирав інформацію для окупантів, після чого мав намір поїхати до Білорусі.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали в поїзді українця з підробленим нігерійським паспортом. А на Одещині викрили ухилянтів, котрі ховалися в багажнику.