Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники затримали в поїзді українця з підробленим нігерійським паспортом

Документ затриманому надіслав його батько.

Прикордонники затримали в поїзді українця з підробленим нігерійським паспортом
Фото: dpsu.gov.ua

У поїзді до Угорщини українські прикордонники виявили українця з підробленим паспортом громадянина Нігерії.

Як повідомили в пресслужбі міністерства внутрішніх справ, затримали чоловіка на пункті пропуску "Чоп", що на кордоні з Угорщиною, під час перевірки пасажирів. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Пасажир надав на контроль закордонний паспорт громадянина Нігерії, який викликав у інспектора сумніви щодо його дійсності. Згодом правоохоронці встановили, що документ підроблений". - розповіли в міністерстві.

Фото: МВС України

Затриманий зізнався, що документ йому надіслав з-за кордону його батько – громадянин Нігерії.

Псевдонігерійця передали співробітникам Національної поліції. Його притягнуть до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204-1 КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті двоє чоловіків хотіли втекти до Угорщини на надувному матраці. А на Буковині прикордонники затримали два мікроавтобуси з ухилянтами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також