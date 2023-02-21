Прикордонники затримали в поїзді українця з підробленим нігерійським паспортом

У поїзді до Угорщини українські прикордонники виявили українця з підробленим паспортом громадянина Нігерії.

Як повідомили в пресслужбі міністерства внутрішніх справ, затримали чоловіка на пункті пропуску "Чоп", що на кордоні з Угорщиною, під час перевірки пасажирів.

"Пасажир надав на контроль закордонний паспорт громадянина Нігерії, який викликав у інспектора сумніви щодо його дійсності. Згодом правоохоронці встановили, що документ підроблений". - розповіли в міністерстві.

Фото: МВС України

Затриманий зізнався, що документ йому надіслав з-за кордону його батько – громадянин Нігерії.

Псевдонігерійця передали співробітникам Національної поліції. Його притягнуть до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204-1 КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті двоє чоловіків хотіли втекти до Угорщини на надувному матраці. А на Буковині прикордонники затримали два мікроавтобуси з ухилянтами.