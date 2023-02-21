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Окупаційний муфтій мусульман Криму отримав підозру за заклик підтримувати війну Росії

Колаборант також засуджує представників кримськотатарського народу, які виступають проти Кремля і воюють за Україну.

Окупаційний муфтій мусульман Криму отримав підозру за заклик підтримувати війну Росії
Фото: СБУ

Керівникові створеного росіянами "духовного управління мусульман Криму та Севастополя" повідомили про підозру за підтримку війни Росії та заклики до кримських татар співпрацювати з рашистами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав збройну агресію РФ та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Торік у вересні муфтій активно закликав кримських татар на півострові допомагати росармії та долучатися до її лав.

"За даними слідства, для поширення прокремлівської пропаганди він неодноразово виступав в ефірах центральних російських телеканалів. Там він регулярно виправдовував захоплення українського півострова та злочинну діяльність керівників місцевої окупаційної адміністрації. При цьому колаборант "демонстративно" засуджує представників кримськотатарського народу, які виступають проти кремля і воюють за Україну", - зазначили в СБУ.

За цю роботу муфтія нагородили медаллю та орденом від так званого "голови Криму" Аксьонова.

На підставі зібраних доказів зловмисникові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі муфтій перебуває у тимчасово окупованому Криму. В СБУ додали, що проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше росіяни провели обшуки в помешканнях кримських татар і затримали дев'ятьох осіб.

Водночас у Севастополі загарбники мобілізовують цивільних осіб із підрозділів Чорноморського флоту.

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