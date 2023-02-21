Ігнат: 24 лютого не буде атаки на Київ сотнями літаків

Це не Друга світова війна, щоб так діяти, вважає речник.

У Повітряних силах Збройних сил України вважають, що росіяни не будуть масово застосовувати авіацію 24 лютого у роковини повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - сказав він.

Речник пояснив, що сорок російських льотовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною. Те угруповання авіації РФ, яке знаходилось на льотовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.

Раніше Ігнат заявляв, що 23-24 лютого можливі нестандартні дії ворога, кілька хвиль ракетних атак.