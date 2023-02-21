Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ігнат: 24 лютого не буде атаки на Київ сотнями літаків

Це не Друга світова війна, щоб так діяти, вважає речник.

Ігнат: 24 лютого не буде атаки на Київ сотнями літаків
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

У Повітряних силах Збройних сил України вважають, що росіяни не будуть масово застосовувати авіацію 24 лютого у роковини повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - сказав він.

Речник пояснив, що сорок російських льотовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною. Те угруповання авіації РФ, яке знаходилось на льотовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.

Підписуйтесь на наш Google News

Раніше Ігнат заявляв, що 23-24 лютого можливі нестандартні дії ворога, кілька хвиль ракетних атак.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також