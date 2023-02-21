Окупанти накопичують сили на Запорізькому напрямку, - Федоров

Окупанти накопичують сили на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“На нашу землю везуть нове гарматне м’ясо різних сортів: вагнерівців, мобіків, поповнення в етнічні батальйони – осетинів та дагестанців. Чи здатні вони на наступ? Краще знають наші ЗСУ”, - повідомив Федоров в ефірі телемарафону.

При цьому, за його словами, єдине, що окупантам вдалося взяти під час анонсованого нещодавно наступу на кілька населених пунктів на Запоріжжі, – це чорні пакети зі своїми “двохсотими”.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомила, що великі жертви серед цивільних, ймовірно, здебільшого пов’язані з безрозбірливим використанням Росією артилерії. Згідно з різними джерелами, кількість вбитих цивільних на війні РФ проти України може сягати понад 16 тисяч осіб.