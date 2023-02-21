Російські пропагандисти потрапили у халепу з «нацистським» оголошенням

Не встигли українські танкісти розпочати у Німеччині навчання з керування танками Leopard 2A6, як російські пропагандисти пішли у чергову інформаційну атаку-брехню. Телеграм-канали в рф поширюють фотографію стенду, на якому зображено нібито оголошення для українських військовослужбовців від Міноборони Німеччини, повідомляє Укрінформ.

«Шановні стажери з України! У Німеччині за демонстрацію нацистської свастики чи іншої символіки, пов’язаної з фашизмом (наприклад, знаки СС), можна отримати покарання до трьох років позбавлення волі або великий штраф», – йдеться в цьому оголошені.

Під фото в дописі росіяни запевняють, що така «пам’ятка» вивішена на будівлі Бундесверу (Збройні сили ФРН) з метою попередження українських представників ЗСУ. В іншому ж телеграм-каналі пропагандисти пишуть, що йдеться саме про українських танкістів, які поїхали опановувати німецькі танки.

У німецькому Командуванні спеціальної підготовки вже спростували свою причетність до поширеного пропагандистами оголошення. Це чергова російська підробка. У дописі йдеться про те, що таке оголошення для українців висить на будівлі Бундесверу. Офіси Міноборони ФРН є у трьох містах – Берліні, Бонні та Потсдамі. В свою чергу, відкриті джерела свідчать, що українські танкісти проходять навчання в Школі танкових військ у Мюнстері. Таким чином, до найближчої будівлі Бундесверу відстань становить понад 300 кілометрів.

«Зображене оголошення не було створене Командуванням спеціальної підготовки під керівництвом Бундесверу для підготовки українських солдатів у Німеччині», – цитує Укрінформ речника Командування спеціальної підготовки Райнера Венінга.

Варто зазначити, що створення фейків щодо причетності українських військових до різних ідеологій – один з основних напрямів російської пропагандистської машини. Нещодавно Укрінформ вже спростовував фейк про те, що український тату-салон пропонував набити фашистську символіку клієнтам, де серед ескізів, що зобразили пропагандисти, була емблема полку «Азов». А раніше росіяни вже намагалися видати тату-салон, який розташований в рф, за український, приписавши йому підтримку нацизму.