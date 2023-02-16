Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп

Одесит, довго жив в Штатах, де навіть отримав громадянство. Про що – абсолютно не криючись – говорив в Україні. Американський паспорт у нього був на додачу до російського.
Найбільш епічний епізод — інтерв’ю тодішньому раднику голови СБУ Юрію Тандіту в 2018 році.
У Тандіта на «Прямому каналі» була авторська передача «Добро і зло».
І от запросив він Гедеона на «інтерв‘ю».
Пишу в лапках, бо інтерв’ю цю улесливу розмову назвати язик не повертається.
Рубрика: розкажіть, чому ви такий офігенний.
Так от, радник голови СБУ (!) спокійно так говорить.
- Ви ж довго жили в США і є громадянином.
- Ага. В Санта Барбарі, яка відома за серіалом, - весело киває Гедеон.
До речі. В тому ж таки 2018-му він позивався до Верховного Суду щодо визнання незаконним та відміну звернення Верховної Ради до Вселенського патріархату щодо надання Україні Томосу.
А вже в лютому 2019-го його завернули в Борисполі – відправили назад до Франкфурту, звідки він прилетів. Причина та сама – паспорти. Що ви думаєте на це сказала УПЦ МП? Правильно, юридичний відділ УПЦ МП повідомив, що попри позбавлення українського громадянства і депортацію, Гедеон залишається архієреєм УПЦ МП. Шах і мат!
Тим більше Гедеон швидко повернувся – за півроку Окружний адміністративний суд (той самий, так!) повернув йому українське громадянство.
В грудні 2022-го його повторно позбавлено – рішенням Міграційної служби – українського громадянства (разом ще з пʼятьма «достойниками» з УПЦ МП. Ще 13 – через указ Президента). Скандальний ОАСК ліквідовано, і «порєшать» вже не вийде. Так що історію активностей отця Гедеона в Україні можна вважати завершеною. Але особисто я, коли чую його імʼя, одразу згадую історію, якою він дуже пишався і часто розказував.
Отже, після Санта-Барбари Гедеон став настоятелем новоствореного монастиря на честь Іоана Шанхайського в Сан-Франциско. А для монастиря що потрібно? Правильно, святі мощі!
Де їх узяти?
Купити!
Я вже розповідала вам, що мощі – цілком собі товар на церковному «ринку». Та й не тільки. Щось простеньке будь-хто може замовити на eBay. Для більш серйозних покупок існують спеціальні люди, як, наприклад Арцизький Віктор (Биков) та його права рука – теж Віктор (Градомський) з Одеси. У них обох російськи паспорти, і Бикова позбавлено громадянства тим же рішенням Міграційної служби, що і Гедеона, а Градомського – указом Президента.
Останній взагалі є власником чотирьох (!) паспортів. Навіть Коломойського переплюнув (у якого їх три). Ну, він по світу мотається – мощі скуповує, йому по роботі потрібно.
Ви от, смієтесь, а насправді ця традиція давня, дуже давня. За часів Середньовіччя мощі були справжньою валютою, яка високо котувалася.
Але на початку 90-х Гедеон вирішив зекономити. Якраз намічалася поїздка на Святу Землю. І от в монастирі святого Савви Освяченого, що в Кедронській долині, він викроїв хвилинку – один спустився в оссуарій. Оссуарій – місце, де ховають простих насельників монастиря. За грецькою практикою: череп – на поличку, кістки – до кістниці.
Підкреслюю: простих монахів, не святих.
Гедеон звідти прихопив перший же череп, що трапився під руку. Ну, а що? В монастирі ж людина жила, значить хороша. Та й хто там в Сан Франциско доколупуватиметься до того, чий то череп, скаже - святий, то й повірять (спойлер: так і сталося).
«Трофей» Гедеон сховав в клобучницю (спеціальна коробка, що використовується для транспортування головного вбрання митрополита – клобуку) і так поїхав в аеропорт.
Кульмінація історії – в Бен Гуріоні.
Клобучницю ставлять на стрічку. Просвічують. Побачивши череп, митники прихрінили. Просвітили ще раз.
- Мужчіна, ЩО це у вас?!
- Дідусь. Мій дідусь.
- ЩО?!
- Розумієте, я родом з Одеси. І от вперше зумів потрапити на Святу Землю. Мій дідусь про це дуже мріяв. Але не дожив. Ну, от я його відкопав і привіз в Ізраїль, щоб він хоч в такий спосіб здійснив свою мрію. Тепер везу назад.
- Мужчіна, ви ненормальний? Ми не можемо вас із цим пропустити. Череп доведеться залишити.
- Що значить залишити? – кричить Гедеон, театрально закочуючи очі. – Ви хочете сказати, що я не зможу повернути голову дідуся до бабусі?!
Щоб ви не сумнівалися, по факту йому таки вдалося вивезти той череп. Чим він страшенно пишався – надурив цілий Бен Гуріон! Кажу ж: розказував і сміявся.