Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп

Але в центрі всіх цих подій завжди перебувала колоритна фігура отця Гедеона (Харона) .

Історія з Десятинкою тягнеться давно – з середини нульових. Ми багато та докладно розказували і про те, як там зʼявився МАФ і як його замінили на капітальну споруду. І про те, чому суди на все це закривали очі.

Залишається ще одна інстанція – можлива апеляція, але навряд це щось змінить.

Як ви знаєте, Господарський суд Києва зобовʼязав звільнити територію Національного музею України від незаконно збудованого «храму» УПЦ МП .

Фото: pravlife.org Єпископ УПЦ МП Гедеон (праворуч) та митрополит Онуфрій

Одесит, довго жив в Штатах, де навіть отримав громадянство. Про що – абсолютно не криючись – говорив в Україні. Американський паспорт у нього був на додачу до російського.

Найбільш епічний епізод — інтерв’ю тодішньому раднику голови СБУ Юрію Тандіту в 2018 році.

У Тандіта на «Прямому каналі» була авторська передача «Добро і зло».

І от запросив він Гедеона на «інтерв‘ю».

Пишу в лапках, бо інтерв’ю цю улесливу розмову назвати язик не повертається.

Рубрика: розкажіть, чому ви такий офігенний.

Так от, радник голови СБУ (!) спокійно так говорить.

- Ви ж довго жили в США і є громадянином.

- Ага. В Санта Барбарі, яка відома за серіалом, - весело киває Гедеон.

Фото: скрин відео Юрій Тандіт та Юрій Харон (архімандрит Гедеон)

До речі. В тому ж таки 2018-му він позивався до Верховного Суду щодо визнання незаконним та відміну звернення Верховної Ради до Вселенського патріархату щодо надання Україні Томосу.

А вже в лютому 2019-го його завернули в Борисполі – відправили назад до Франкфурту, звідки він прилетів. Причина та сама – паспорти. Що ви думаєте на це сказала УПЦ МП? Правильно, юридичний відділ УПЦ МП повідомив, що попри позбавлення українського громадянства і депортацію, Гедеон залишається архієреєм УПЦ МП. Шах і мат!

Тим більше Гедеон швидко повернувся – за півроку Окружний адміністративний суд (той самий, так!) повернув йому українське громадянство.

В грудні 2022-го його повторно позбавлено – рішенням Міграційної служби – українського громадянства (разом ще з пʼятьма «достойниками» з УПЦ МП. Ще 13 – через указ Президента). Скандальний ОАСК ліквідовано, і «порєшать» вже не вийде. Так що історію активностей отця Гедеона в Україні можна вважати завершеною. Але особисто я, коли чую його імʼя, одразу згадую історію, якою він дуже пишався і часто розказував.

Отже, після Санта-Барбари Гедеон став настоятелем новоствореного монастиря на честь Іоана Шанхайського в Сан-Франциско. А для монастиря що потрібно? Правильно, святі мощі!

Фото: facebook/Гедеон Харон Під час перебування у США.

Де їх узяти?

Купити!

Я вже розповідала вам, що мощі – цілком собі товар на церковному «ринку». Та й не тільки. Щось простеньке будь-хто може замовити на eBay. Для більш серйозних покупок існують спеціальні люди, як, наприклад Арцизький Віктор (Биков) та його права рука – теж Віктор (Градомський) з Одеси. У них обох російськи паспорти, і Бикова позбавлено громадянства тим же рішенням Міграційної служби, що і Гедеона, а Градомського – указом Президента.

Останній взагалі є власником чотирьох (!) паспортів. Навіть Коломойського переплюнув (у якого їх три). Ну, він по світу мотається – мощі скуповує, йому по роботі потрібно.

Ви от, смієтесь, а насправді ця традиція давня, дуже давня. За часів Середньовіччя мощі були справжньою валютою, яка високо котувалася.

Але на початку 90-х Гедеон вирішив зекономити. Якраз намічалася поїздка на Святу Землю. І от в монастирі святого Савви Освяченого, що в Кедронській долині, він викроїв хвилинку – один спустився в оссуарій. Оссуарій – місце, де ховають простих насельників монастиря. За грецькою практикою: череп – на поличку, кістки – до кістниці.

Підкреслюю: простих монахів, не святих.

Гедеон звідти прихопив перший же череп, що трапився під руку. Ну, а що? В монастирі ж людина жила, значить хороша. Та й хто там в Сан Франциско доколупуватиметься до того, чий то череп, скаже - святий, то й повірять (спойлер: так і сталося).

«Трофей» Гедеон сховав в клобучницю (спеціальна коробка, що використовується для транспортування головного вбрання митрополита – клобуку) і так поїхав в аеропорт.

Фото: Вihus

Кульмінація історії – в Бен Гуріоні.

Клобучницю ставлять на стрічку. Просвічують. Побачивши череп, митники прихрінили. Просвітили ще раз.

- Мужчіна, ЩО це у вас?!

- Дідусь. Мій дідусь.

- ЩО?!

- Розумієте, я родом з Одеси. І от вперше зумів потрапити на Святу Землю. Мій дідусь про це дуже мріяв. Але не дожив. Ну, от я його відкопав і привіз в Ізраїль, щоб він хоч в такий спосіб здійснив свою мрію. Тепер везу назад.

- Мужчіна, ви ненормальний? Ми не можемо вас із цим пропустити. Череп доведеться залишити.

- Що значить залишити? – кричить Гедеон, театрально закочуючи очі. – Ви хочете сказати, що я не зможу повернути голову дідуся до бабусі?!

Щоб ви не сумнівалися, по факту йому таки вдалося вивезти той череп. Чим він страшенно пишався – надурив цілий Бен Гуріон! Кажу ж: розказував і сміявся.