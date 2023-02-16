«Побудування бренду: не мовчіть у галасливому світі» Кей Д. Райт. Уривок із книги

«Нові відносини "бренд — покупець" звучать тепер інакше: "Бренде Х, зрозумій мене й креативно розв’яжи мої проблеми, тоді я купуватиму твій товар і / або послугу"», — переконаний Кей Д. Райт. Консультант зі стратегій, працював з численними стартапами та найбільшими компаніями, такими як Bank of America, HP, McDonald’s, Bacardi, Ford, L’Oréal, сформував дуже зрозумілу схему, яка допоможе брендам бути почутими. Важливе те, що ми говоримо, наскільки гучно, яким є візуальний ряд та до якого досвіду і культурних зв’язків наше послання хоче достукатися.

Сучасний інформаційний простір перенасичений інформацією — бренди наввипередки змагаються за увагу споживачів: намагаються кричати голосніше, виглядати яскравіше, шукати несподівані способи донесення інформації, використовувати нові платформи та технології. А що, як традиційні методи просування брендів вже не працюють? Що як підштовхування, нагадування, повторювання, залучання вже не ефективні? Тепер більше йдеться про стиль життя, про те, щоб примусити споживачів і покупців відчувати.

Резонанс: економіка спільноти

Ми завжди прагнутимемо знайти своє місце. На кожній новій платформі ми шукаємо власну спільноту; захищаємо тих, хто долучився до нас, об’єднуємося з тими, хто, як і ми, тяжіє до всього нового чи полюбляє найкраще зі старого. Тож, щоб знайти відгук у серці одного, потрібно резонувати з усією спільнотою.

Колись ваша спільнота обмежувалася загоном дівчаток-скаутів, клубом кіноманів або дітлашнею з вашого кварталу. Соціальні мережі дали нове означення поняттю «близькість» — якщо нас об’єднують ті самі цінності та принципи, відстань уже не становить проблему. Тому, щоб задовольнити апетит споживачів, бренди мають мислити саме так. І саме тому програмна закупівля місця для розміщення реклами ґрунтується на даних про інтереси споживачів.

Крім того, бренди повинні розуміти, яка валюта кожної окремої спільноти — її культура. Саме спільнота — це осередок культури. До якої спільноти не належала б людина (спільноти прихильників Бейонсе Beyhive; команди, яка бере участь у змаганні Tough Mudder; клубу колекціонерів наліпок), завдання бренду — розбурхати будь-яку аудиторію, допомогти внутрішній взаємодії спільноти, підтримати спільну мету цих людей. Саме наше відчуття належності разом з унікальним досвідом і внутрішньою схильністю поводитися ірраціонально впливають на наші рішення на користь того чи того бренду.

Ми на одній хвилі?

Нерідко ми вбачаємо у вербальній комунікації кінцеву мету, спосіб донести наше послання. Ми схильні вірити, що викладення переваг та особливостей брендів досі діє на аудиторію, здатну заґуґлити все, що її цікавить, і вимкнути все, що її не цікавить. Досить часто наші маркетингові кампанії починаються з гасел або заголовків (зосереджених на словах), а формування бренду — зі слів на сторінці, де описано переваги. Настав час позбутися цього. Годі фокусуватися на словах — це зажене вас у пастку. Секрет полягає в тому, що ми повинні звільнити розум від слів і визнати, що лексикон (наприклад, словниковий запас) насправді охоплює більше, ніж просто слова. LAVEC [лексикон, звукові сигнали, візуальні тригери, досвід і культурні зв’язки] демонструє, як скористатися іншими елементами, наприклад аудіо та відео, щоб об’єднати команди навколо спільної мети. Запровадження LAVEC як системи брендингу не лише посилить поведінковий відгук аудиторії, а й поліпшить брифінги для команд, які використовують розмаїття емоцій.

Якось навесні доктор Мануель Гарсія-Гарсія, професор нейро- і поведінкових наук Нью-Йоркського університету та провідний фахівець із поведінкових наук компанії IPSOS, на одному із занять, які я відвідував, порушив тему труднощів резонансу. Завдяки дослідженням, здійсненим його командою з Advertising Research Foundation, доктор Гарсія-Гарсія помітив, що майже 80% телевізійних рекламних роликів лише прослуховують, а не проглядають. Причиною стає багатозадачність глядачів під час реклами; ба більше, у повсякденному житті перевагу дедалі частіше віддають мобільним телефонам. Однак у книжці «Buyology: захоплива мандрівка до мозку сучасного споживача» (Buyology: Truth and Lies About Why We Buy) Мартін Ліндстром зазначає, що понад 80% реклами не містить жодних звукових сигналів. У світі, де важливий кожен елемент брендингу, чи є сенс у діях маркетологів, які далі фокусуються на словах і візуальних елементах?

Секрет полягає в тому, що звуки мають значення. Однак вони не мають бути лише вербальні, наприклад голосові. Насправді лише 7% комунікації належать до вербальної, 55% — невербальної (звуки, візуальні елементи й жести), а решта 38% — до паралінгвістичної (тон, павзи, артикуляція). Тож скажіть своєму копірайтерові, щоб відклав убік писанину й довірився відчуттям. А своєму стратегові запропонуйте, щоб перетворив односторінковий бриф із самих слів на щось більш захопливе, з аудіо та відео. Що швидше ваша команда почне жити в режимі емпатії зі сповненою емоцій реальністю покупців, то швидше ваш бренд почне зростати відповідно до темпу культури.

Починайте уникати дисонансу на брифінгах

Остання думка щодо резонансу: нам байдуже до того, що нас не хвилює, тож будь-які спроби змусити когось змінити ставлення можуть виявитися марною тратою часу. Так чи інакше, а небайдужість і дія — це дві протилежності. Подамо кілька прикладів.

По-перше, згідно з традиційними методами планування бренду є безпосередній зв’язок між мисленням, емоцією та дією. Забудьте про це. Це не так. За останні тридцять років праця поведінкового економіста довела, що підхід 1960-х років для нашого часу не актуальний. Сучасна людина спочатку відчуває, а потім думає. Переважно вона «діє» на автопілоті — не замислюючись. Візьмімо ряд продуктової крамниці. Бренд має лише три секунди, щоб привернути увагу й привабити покупця. Продуктові ряди — одне з найскладніших полів бою для завоювання споживачів. Якщо текст на вашому товарі буде задовгий, у вас забракне місця для візуальних елементів (форма й колір пакування), які вирізняють товари з-поміж інших або дарують споживачам певний досвід. Удома діти вимикають світло не тому, що непокояться через рахунки за електроенергію, а тому, що бояться батьків. Люди здатні відчувати; вони відчувають і діють, перш ніж подумати. Скоротіть довгий список особливостей і переваг… він лише відвертає увагу.

По-друге, традиційні розробники часто вважають, що, надавши споживачеві потрібну інформацію в потрібний час і в потрібному форматі, зможуть «заохотити» його замислитися про серйозні проблеми, наявні в його житті. Це не так.

Робота професорів Університету штату Огайо Річарда Петті й Джона Качіоппо, над якою вони працювали в 1980-х роках, ґрунтувалася на теорії дуальних процесів Деніела Канемана. Завдяки відомій «моделі ймовірності свідомого оброблення інформації» вони продемонстрували, що, коли люди бажають керуватися розумом, а не емоціями, вони повинні мати і (1)мотивацію, і (2) здатність обмірковувати рішення, якщо збираються успішно ставити логіку вище за емоції. Наприклад, як фінансовому консультантові, якому складно заспокоїти клієнта під час вибору пайового фонду, якщо той не розуміє ринок, так і мені непросто підняти дух немедика щодо медичного рішення, якщо та людина не вмотивована приставати на мою фахову думку. Причина полягає в необізнаності порадника. Відсутність мотивації та вмінь робить людей вразливими й підштовхує до пошуку периферійних зачіпок, які стають тригерами (приємні відгуки, рейтинги й ренкінги, музика). Ці периферичні зачіпки є майже завжди. Саме вони повсякчас впливають на нашу поведінку. Шість таких периферичних зачіпок описав професор Університету штату Аризона Роберт Чалдіні.

Вплив: взаємність, дефіцит, авторитет, соціальний доказ, симпатія і відданість.

Ми живемо за цифровим автопілотом, налаштованим на мотивацію. Щоб бренди зуміли резонувати, потрібно знайти «насиченість моменту». А насиченість, за даними дослідників, постійно змінюється. Міжнародна рекламна фірма Ipsos вивчала реакції на рекламу чемпіонату світу з футболу на ринках переможців і переможених. Метою було знайти емоційні схильності аудиторії залежно від емоційного клімату в країні. Дослідники виявили, що бренди найкраще резонували з аудиторією в країнах переможців. А ореол негативу від поразки переходив і на бренди, тобто емоційний контекст мав велике значення.

Чому ж ми досі даємо креативним командам раціональні, багатослівні брифи та методи, а потім очікуємо творчої роботи над емоційною привабливістю? Нащо ми починаємо із заголовків, гасел, переліку характеристик, і тільки потім залучаємо візуальні компоненти, аудіо та досвід? Насправді ж нам потрібно допомогти креативним командам, та й організаціям загалом, оживити почуття, а не наповнювати сторінки, сайти, презентації порожніми цифрами щодо демографії аудиторії, характеристик товарів і корпоративних місій.

Сама сутність резонансу полягає в тому, щоб вибрати правильний тон, і ваша цільова аудиторія співатиме з вами на одній частоті. Якщо зможете цього досягти й зумієте породити тривале почуття, ваш бренд стане проривом у шумному світі сьогодення».