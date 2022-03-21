​Швейцарський бренд одягу Tally Weijl надає дисконт для українських біженців у Європі

Швейцарський бренд одягу Tally Weijl надає дисконти для українців, зареєстрованих як біженці у європейських містах, а також - спрямовує одяг як гуманітарну допомогу волонтерським організаціям в Україні.

Про це Tally Weijl повідомив в Instagram.

Наразі магазини мережі в Європі уже надали українським біженцям 5 тис. ваучерів на безоплатний комплект одягу.

"Ми хочемо продовжити висловлювати нашу підтримку. Тому ми пропонуємо 20% знижку на всі покупки для всіх біженців з України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гуманітарна допомога прямує до України у партнерстві з польською компанією Urbania Do Oddania.

Мережа швейцарського fashion-ритейлера Tally Weijl представлена в 37 країнах світу.

Нагадаємо, група компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), якій належить бренд Loro Piana, припинила постачання продукції в Росію. Компанії довелося виправдовуватися, бо президент РФ Володимир Путін 18 березня прийшов на мітинг у куртці цього бренду за 12 тисяч євро.

"18 березня Путін вийшов на сцену московського стадіону, щоб звернутися до нації у куртці з наших минулих колекцій. Ми припиняємо постачання до Росії та допомагаємо українському народу", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура РФ погрожує західним компаніям, які вирішили піти з російського ринку, арештом топменеджерів і конфіскацією активів.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.