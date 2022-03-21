Лідери ЄС обговорять з Байденом застосування нафтового ембарго проти Росії

Це можуть включити в пʼятий пакет санкцій.

Лідери Євросоюзу обговорять застосування нафтового ембарго щодо Росії у звʼязку з ровзʼязаною неї проти України війною. Цього тижня вони матимуть декілька самітів із президентом США Джо Байденом, який відвідає Європу.

Нині Штати та ЄС напрацьовують пʼятий пакет санкцій проти РФ, пише Reuters.

"Ми працюємо над пʼятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", – сказав високопоставлений європейський посадовець на умовах анонімності, оскільки обговорення не є публічним.

Уряди ЄС візьмуть участь в обговоренні на рівні міністрів вже сьогодні. У четвер Байден прибуде до Брюсселя на саміт з 30 союзниками по НАТО, ЄС і в форматі Group of 7.

Великобританія та США вже вжили заходів щодо зменшення використання російської нафти, однак Європейський Союз значно більш залежний від неї.

Країни Балтії наполягають на нафтовому ембарго в якості наступного санкційного кроку, водночас Німеччина застерігає від "надто швидких дій" через високі ціни на енергоносії в Європі, пише агентство з посиланням на свідчення дипломатів.

Москва погрожувала, що застосування обмежувальних заходів проти її нафти може привести до закриття газопроводу з РФ до Європи. 40% потреб газу для Європи перекривається саме російським газом, а однією з найбільш залежних є Німеччина. ФРН також є великим покупцем російської нафти.

Болгарія, яка майже суцільно залежить від постачання газу "Газпромом", заявляла, що може спробувати відмовитися від участі. Всі рішення ЄС про санкції вимагають консенсусу кожної з країн.

Нагадаємо, Україна вимагала впровадження введення нафтового ембарго з перших днів війни, однак ЄС у попередні чотири пакети обмежувальних заходів це не включив.