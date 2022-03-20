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Джонсон розповів Зеленському, як просуватиме інтереси України на засіданнях НАТО та G7

Великобританія продовжить посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку нашої країни.

Джонсон розповів Зеленському, як просуватиме інтереси України на засіданнях НАТО та G7
Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство , 8 жовтня
Фото: president.gov.ua

Прем’єр-міністр Великобританїі Борис Джонсон розповів президенту України Володимиру Зеленському, як працюватиме над просуванням інтересів України на зустрічах блоку НАТО та G7 цього тижня.

Про це Джонсон написав у Твіттері.

“Сьогодні вдень я розмовляв із президентом Зеленським, щоб пояснити, як я буду працювати над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО та G7 цього тижня”, – зазначив він.

Британський прем’єр додав, що Великобританія продовжить посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку України, аби допомогти покласти край війні з Росією.

Нагадаємо, НАТО скликає екстрений саміт через ситуацію в Україні. Зустріч заплановано на 24 березня у Брюсселі. Саміт, зокрема, має відвідати президент США Джо Байден.

Того ж дня пройде саміт країн "Великої сімки".

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