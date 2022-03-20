Зеленський нагородив українських розвідників орденами, а також присвоїв звання Героя України

"Ваша робота непомітна для широкого загалу, але надзвичайно важлива для України. Ви – наші очі й вуха".

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виконують важливі завдання в межах опору російському вторгненню.

Про це йдеться на сайті президента.

За особливу мужність під час виконання бойових і спеціальних завдань троє працівників були нагороджені орденами.

Ще одному бійцю Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» за проявлену особисту мужність і героїзм.

Фото: сайт президента

"Ваша робота непомітна для широкого загалу, але надзвичайно важлива для України. Ви – наші очі й вуха. Завдяки вам політичне та військове керівництво держави має змогу ухвалювати оптимальні рішення задля стримування ворога та захисту суверенітету й територіальної цілісності України. Бажаю всім нам перемоги, а вам та вашим родинам – здоров’я, миру й добробуту", – сказав Володимир Зеленський під час вручення нагород.