Тіло загиблого в Харкові індійського студента заповіли для медичних досліджень

Він загинув 1 березня, стоячи в черзі в продуктовому магазині "АТБ".

Тіло загиблого внаслідок обстрілу російських окупантів у Харкові студента з Індії заповіли для проведення досліджень.

Так вирішили батьки Навіна Шекараппи, повідомила директорка Державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова.

"Пам'ятаєте нашого студента-медика 4 курсу з Індії Naveen S.G., який загинув від уламків російського снаряда вранці 1 березня 2022 року в Харкові, просто стоячи в черзі в продуктовому магазині "АТБ". Його батьки заповіли тіло для медичних досліджень. Спочивай з миром, дорогий наш Naveen!" — написала Шаповалова.

Батько студента прокоментував рішення так: "Мій син не зміг служити медицині, тож хай його тіло приносить користь іншим студентам і служить медицині країни".

За даними видання Hindustan Times, з Харкова тіло студента перевезли до Варшави, звідки літаком транспортують до Індії. 21 березня тіло Навіна вже має прибути на батьківщину.

Нагадаємо, що ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова. За час повномасштабної війни проти України Росія зруйнувала в місті майже 600 багатоповерхівок, тисячі родин залишились без даху над головою.