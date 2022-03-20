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​85 відомих українських євреїв закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

Звернення підписаєврели народні депутати, митці, вчені, бізнесмени тощо.

​85 відомих українських євреїв закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців, у тому числі тих, хто шукає притулку від військових дій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст заяви. 

Звернення підписали бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс і народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер, народний депутат VIII скликання Борислав Береза, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки. 

 

Підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання.

Разом з тим, як зазначається у листі, Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в'їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців. Ці заходи спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

"Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю", - йдеться у листі.

Підписанти також нагадали ізраїльським посадовцям про переслідування євреїв за часів Голокосту, коли багато країн відмовляли у в'їзді євреям-біженцям. Водночас українці рятували євреїв, і сьогодні таких українців-Праведників налічується близько 2700 осіб.

"Впевнені, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження - вкрай негуманно", - заявили відомі українські євреї та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.

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