Папа ​Франциск знову закликав припинити війну в Україні і назвав її "безглуздою бійнею"

Понтифік наголосив, що цьому немає жодного виправдання.

Папа Римський Франциск у своєму щотижневому зверненні до віруючих на площі Святого Петра в Римі знову закликав до припинення військової агресії проти України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Франциск назвав бойові дії в Україні невиправданою "безглуздою бійнею" і закликав припинити "цю огидну війну".

"Насильницька агресія проти України, на жаль, не вщухає... Це безглузда бійня, в якій розправи та звірства повторюються щодня... Цьому немає жодного виправдання", - сказав понтифік.

Як відомо, Москва називає війну проти України "спеціальна військова операція". Папа Франциск відкинув цю термінологію.

"Я прошу всіх гравців у міжнародному співтоваристві з усією щирістю присвятити себе припиненню цієї огидної війни", - сказав він.

Франциск нагадав, що і цього тижня ракети та бомби РФ були випущені по мирним жителям, старим людям та дітям.

Понтифіктакож розповів, як у суботу він відвідав римську лікарню, де лікують дітей з України. "У одного (з них) не було руки, а іншого було поранено в голову", - сказав понтифік.

Нагадаємо, раніше Папа Римський назвав "варварськими" дії росіян під час облоги Маріуполя.

Наступного дня після повномасштабної агресії Росії проти України понтифік особисто прибув до посольства РФ у Ватикані і закликав до припинення війни.