Росія має плани щодо членів НАТО Хорватії, Угорщини, Польщі, – посол РФ у Боснії та Герцеговині

«Проти НАТО. У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки надходять загрози, і реагуємо», – заявив росіянин.

Посол Росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що Росія має «плани» щодо членів НАТО Хорватії, Угорщини, Польщі, а також проти самої БіГ як потенційного члена Альянсу.

Про це Калабухов сказав у ефірі боснійського телеканалу Face TV, повідомляє хорватське видання Index.hr.

«Ми не проти вступу (Боснії та Герцеговини. – LB.ua) до НАТО. Це не погроза, можливо, попередження. Вирішувати вам. Це як замкнене коло, я вже говорив... Припустимо, наприклад, БіГ стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити ядерні ракети, націлені на Москву. Ми оцінюватимемо стратегічну ситуацію і тому, я думаю, виходом із цього має бути європейська система, а не НАТО», – сказав російський посол.

На питання, чому Росію не турбують сусідні країни, які вже є членами НАТО, він відповів: «Звідки ви знаєте, що ми не маємо планів проти Хорватії, Угорщини, Польщі?».

На уточнювальне запитання щодо «планів проти Хорватії» Калабухов відповів: «Проти НАТО. У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки надходять загрози, і реагуємо».

Раныше Ігор Калабухов погрожував Боснії та Герцеговині «прикладом України», якщо вона вирішить вступити в НАТО.