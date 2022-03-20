Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
Українські військові ліквідували командувача Чорноморського флоту РФ
Українські військові ліквідували командувача Чорноморського флоту РФ
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Збройні сили вшосте атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Збройні сили вшосте атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ГоловнаСвіт

Росія має плани щодо членів НАТО Хорватії, Угорщини, Польщі, – посол РФ у Боснії та Герцеговині

«Проти НАТО. У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки надходять загрози, і реагуємо», – заявив росіянин.

Росія має плани щодо членів НАТО Хорватії, Угорщини, Польщі, – посол РФ у Боснії та Герцеговині
Фото: zbruc.eu

Посол Росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що Росія має «плани» щодо членів НАТО Хорватії, Угорщини, Польщі, а також проти самої БіГ як потенційного члена Альянсу. 

Про це Калабухов сказав у ефірі боснійського телеканалу Face TV, повідомляє хорватське видання Index.hr.

«Ми не проти вступу (Боснії та Герцеговини. – LB.ua) до НАТО. Це не погроза, можливо, попередження. Вирішувати вам. Це як замкнене коло, я вже говорив... Припустимо, наприклад, БіГ стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити ядерні ракети, націлені на Москву. Ми оцінюватимемо стратегічну ситуацію і тому, я думаю, виходом із цього має бути європейська система, а не НАТО», – сказав російський посол.

На питання, чому Росію не турбують сусідні країни, які вже є членами НАТО, він відповів: «Звідки ви знаєте, що ми не маємо планів проти Хорватії, Угорщини, Польщі?».

На уточнювальне запитання щодо «планів проти Хорватії» Калабухов відповів: «Проти НАТО. У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки надходять загрози, і реагуємо».

Раныше Ігор Калабухов погрожував Боснії та Герцеговині «прикладом України», якщо вона вирішить вступити в НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також