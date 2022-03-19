Лукашенко: Путін хоче, щоб ​Україна стала такою, як Білорусь, але "з певними нюансами"

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що його єдиний друг, президент РФ Володимир Путін пропонує Україні такі речі, які відбуваються у Білорусі. Тобто Україна "має стати такою, як Білорусь, але з певними нюансами".

Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю японському телеканалу TBS, передає "Белта".

"Вона (Україна) не повинна мати ядерної зброї, не повинна загрожувати Росії, вона не повинна забороняти людям, які живуть в Україні, розмовляти будь-якою мовою", - розповів Лукашенко про бажання Путіна.

"Ви ж не забороняєте своїм громадянам у Японії розмовляти російською чи англійською мовою. Так і в Україні має бути. Ніхто не повинен обмежувати когось", - звернувся він до японського журналіста.

На думку Лукашенка, Путін пропонує Зеленському "абсолютно прийнятний варіант договору" і що "Росія у цій війні не програє".

Лукашенко знову збрехав, що "жоден білоруський солдат в Україні не воює". "Ми не нападаємо на Україну, ми не бомбимо Україну, нас ніхто не просить цього робити", - сказав він, але при цьому пригрозив "відповісти", що якщо Україна "продовжуватиме ескалацію".

Далі Лукашенко почав розповідати про здоров'я та фізичний стан Путіна.

"Якщо ви думаєте, що Путін нездоровий - він живіший за всіх живих. Він абсолютно адекватна і нормальна людина. Він як ніколи у формі", - заявив Лукашенко.

Путіну зараз 69 років. У 2020 році британський таблоїд Sun вийшов із заголовком про те, що президент РФ "піде з посади на початку наступного року" на тлі зростаючих побоювань за своє здоров'я. Газета послалася на свої московські джерела і кремлівських спостерігачів. Ці спостерігачі помітили на кадрах хроніки з Путіним, що у того нібито є симптоми можливої хвороби Паркінсона.

Ще один британський таблоїд - Daily Mail - опублікував статтю аналогічного змісту.

Нагадаємо, офіційні ЗМІ Білорусі, які мало чим відрізняються від пропагандистських російських, почали переконувати, що Україна готувалася напасти на них 23-24 лютого. Так Лукашенко виправдовує військове вторгнення Росії в Україну. Він особисто їздив до Путіна, щоб у черговий раз сказати і йому про це. Самопроголошений "президент" Білорусі також постійно робить протилежні за змістом заяви - то каже що РФ та Білорусь не нападала на Україну, то - що напад "був превінтимним".

Насправді з території Білорусі (аеродроми Лунинець, Барановичі, Ліда) злітають російські літаки та бомбардують українські міста в Житомирській, Чернігівській, Київській та інших областях України. За даними Генштабу ЗСУ, основними напрямками, звідки Росія завдає ударів по Україні, є Білорусь і Чорне море.

12 березня Міноборони Білорусі заявило, що відправляє 5 батальйонно-тактичних груп до кордону з Україною. При цьому у відомстві заперечують, що це частина підготовки до вступу у війну на боці РФ.

Генштаб ЗСУ розцінює ймовірність участі білоруської армії у війні проти України як високу.