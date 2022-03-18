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Росія переважно завдає ударів з території Білорусі і Чорного моря

Захисники розробили низку заходів, щоб не допустити цього надалі. 

Росія переважно завдає ударів з території Білорусі і Чорного моря
Фото: Pravda Gerashchenko

Основними напрямками, звідки Росія завдає ударів по Україні, є Білорусь і Чорне море.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

"Чи то крилатими ракетами морського базування, чи зі стратегічних бомбардувальників. Розроблена зараз ефективна система, ми намагаємося відстежувати і знищувати ракети на підльоті, але не завжди ця система спрацьовує", – зазначив він.

Нині розроблено заходи, які зведуть до мінімум можливість ураження ракетами цивільного населення. Росія обрала тактику залякування, оскільки провалила свої плани.

"Спроба залякати нас, вимотати. Близького вогневого контакту нема. Генштабом розроблено ряд заходів для недопущення цієї ситуації і щоб мінімізувати ці втрати", – додав він. 

Нагадаємо, що по західних областях України, зокрема Львівській, Росія запускає ракети із суден, що перебувають в акваторії Чорного моря. Сьогоднішній удар по Львову було завдано ракетою, випущеною з підводного човна. Минулий удар по Львівщині – з літаків, що були над цим морем. 

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