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​У Львові ракетним ударом знищено будівлю авіаремонтного заводу

По місту випустили 6 крилатих ракет, дві з них знищено силами ППО.

​У Львові ракетним ударом знищено будівлю авіаремонтного заводу
Фото: facebook.com/PvkZahid

Унаслідок ракетного удару по Львову вранці 18 березня знищено будівлю авіаремонтного заводу. 

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби", – розповів Садовий.

За даними Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ, російські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту.

"За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з підводного човна з акваторії Чорного моря", – сказано в повідомленні на сторінці командування у фейсбуці.

Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищено в небі.

У п'ятницю вранці, 18 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл по західній околиці Львова. Вибухи пролунали в районі Скнилова, де розташований Львівський державний авіаційно-ремонтний завод.

Міський голова зазначив, що від вибухів також пошкоджені вікна у Львівському комунальному АПТ-1. Львівський аеропорт не постраждав.

ZAXID.NET повідомляє, що близько 6:08 у Львові було оголошено повітряну тривогу, а вже близько 6:25 ранку на околиці міста пролунали три вибухи. 

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