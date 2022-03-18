Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)

У Запоріжжі пролунав вибух, оголошена повітряна тривога. Лунає сирена. Жителів просять пройти в укриття.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух уточнив, що російські військові у п'ятницю вранці обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям, наслідки уточнюють.

Про це він сказав в ефірі всеукраїнського марафону вранці 18 березня.

"Щойно приліт був у районі під Запоріжжям (...), у нас там військовий об'єкт, куди прилетіли дві бомби: або "смерч", або з літака скинули. Одна розірвалася, одна - ні. Наслідки уточнюються. Поки що даних про жертви немає", – цитує Старуха "Інтерфакс-Україна".