Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му
ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
ГоловнаСвіт

Pirelli зупиняє інвестиції і згортає діяльність у Росії

Компанія є провідним гравцем на ринку зимових шин преміального сегмента в РФ.

Pirelli зупиняє інвестиції і згортає діяльність у Росії
Фото: motorsportpress.wordpress.com

Італійська компанія Pirelli, один із найбільших світових виробників шин, оголосила про скорочення діяльності у Росії та відмовилася від нових інвестицій у ринок РФ. Про це сказано на сайті компанії.

"Інвестиції в Росію зупинено, крім тих, що пов'язані з безпекою. Діяльність заводів поступово буде обмежено фінансуванням зарплат і послуг для співробітників", – повідомила компанія.

Pirelli розглядала Росію як стратегічний для себе ринок. На сайті компанії стверджується, що вона є провідним гравцем на ринку зимових шин преміального сегмента в РФ.

У 2011-2012 роках компанія придбала два шинні заводи в Росії – у Кірові та Воронежі. На них працюють близько 2500 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також