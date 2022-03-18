Pirelli зупиняє інвестиції і згортає діяльність у Росії

Компанія є провідним гравцем на ринку зимових шин преміального сегмента в РФ.

Італійська компанія Pirelli, один із найбільших світових виробників шин, оголосила про скорочення діяльності у Росії та відмовилася від нових інвестицій у ринок РФ. Про це сказано на сайті компанії.

"Інвестиції в Росію зупинено, крім тих, що пов'язані з безпекою. Діяльність заводів поступово буде обмежено фінансуванням зарплат і послуг для співробітників", – повідомила компанія.

Pirelli розглядала Росію як стратегічний для себе ринок. На сайті компанії стверджується, що вона є провідним гравцем на ринку зимових шин преміального сегмента в РФ.

У 2011-2012 роках компанія придбала два шинні заводи в Росії – у Кірові та Воронежі. На них працюють близько 2500 людей.