Канада спростила в'їзд для біженців з України

У Канаді почала діяти спрощена програма тимчасового перебування в країні для українських біженців. Про це повідомило міністерство у справах імміграції.

Діятиме спеціальний канадсько-український дозвіл на поїздки в надзвичайних ситуаціях (CUAET). З CUAET українці та їхні найближчі родичі будь-якої національності можуть перебувати в Канаді як тимчасові мешканці терміном до трьох років.

"Заявники, які перебувають за кордоном, повинні подати онлайн-заявку на отримання канадської гостьової візи та надати свої біометричні дані (відбитки пальців та фотографію). Кандидатам рекомендують подавати заяву на отримання відкритого дозволу на роботу терміном на 3 роки одночасно з поданням заяви на отримання візи. Цей дозвіл дозволить їм працювати у Канаді", - вказано в повідомленні.

У рамках цієї спеціальної програми було скасовано багато звичайних вимог, пов'язаних із звичайною гостьовою візою або дозволом на роботу. Учні початкової та старшої школи можуть зареєструватися та почати відвідувати школу, тільки-но вони прибудуть до Канади. І будь-хто, хто хоче навчатися у вищому навчальному закладі, може подати заяву на отримання дозволу на навчання під час перебування в Канаді.

Водночас "заявники, у яких немає чинного паспорта, можуть подати заявку - і Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) видасть проїзний документ на одну поїздку в кожному конкретному випадку, коли це доречно", - вказано в повідомленні.

Цими заходами також зможуть користуватися українські працівники, студенти та гості, а також члени їхніх сімей, які вже перебувають у Канаді. Вони можуть подати заявку на продовження свого статусу відвідувача або дозволу на роботу на 3 роки, подати заявку на новий дозвіл на роботу чи навчання або продовжити свій дозвіл. Міністерство скасує всі збори за продовження та дозвіл на роботу чи навчання.

Водночас відомство відмовляється від усіх реєстраційних зборів для цих програм.

"Уряд Канади також закликає роботодавців, які хочуть підтримати українців пропозиціями працевлаштування, зареєструвати ці пропозиції на вебсторінці Job Bank для України. Потім Банк вакансій працюватиме з місцевими організаціями та роботодавцями, щоб допомогти їм пов'язати їх з українцями, які шукають роботу у своїх спільнотах. Ми також ведемо переговори з партнерами, у тому числі з областями та територіями, бізнес-спільнотою, українсько-канадською громадою та поселенськими організаціями, про те, як найкраще підтримати тих, хто прибуває з України", - зазначається в повідомленні.

Водночас профільний міністр Шон Фрейзер зауважив, що таке рішення свідчить про повну підтримку Канади українського народу у зв’язку з кривавою війною РФ на території України.