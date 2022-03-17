Кулеба закликав компанію Nestle припинити фінансування воєнних злочинів росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на відмову Nestle припинити свою діяльність в Росії. За його словами, таким чином компанія дозволяє Москві продовжувати війну в Європі.

"Відмовившись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Nestle дозволяє Росії продовжувати агресивну війну в Європі", - написав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що відмова Nestle піти з Росії завдає довгострокової шкоди репутації компанії, яка пропорційна величезним масштабам військових злочинів Москви в Україні.

"Ще не пізно передумати, Nestle", - додав міністр, приклавши до посту фотографію вбитої дитини.

By refusing to stop business activities in Russia, @Nestle allows Russia’s war of aggression in Europe to continue. Long-term damage to the company’s reputation is proportionate to the scale of Russian war crimes in Ukraine (enormous). Not too late to change your mind, Nestle. pic.twitter.com/1p5jbgtM4j — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2022

Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єрміністр Денис Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії, проте "не знайшов порозуміння".

Nestle володіє в Україні торгівельними марками "Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe".