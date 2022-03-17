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Кулеба закликав компанію Nestle припинити фінансування воєнних злочинів росії

Компанія вирішила продовжити роботу на російському ринку.

Кулеба закликав компанію Nestle припинити фінансування воєнних злочинів росії
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на відмову Nestle припинити свою діяльність в Росії. За його словами, таким чином компанія дозволяє Москві продовжувати війну в Європі.

"Відмовившись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Nestle дозволяє Росії продовжувати агресивну війну в Європі", - написав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що відмова Nestle піти з Росії завдає довгострокової шкоди репутації компанії, яка пропорційна величезним масштабам військових злочинів Москви в Україні.

"Ще не пізно передумати, Nestle", - додав міністр, приклавши до посту фотографію вбитої дитини.

Нагадаємо, раніше сьогодні прем'єрміністр Денис Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії, проте "не знайшов порозуміння".

Nestle володіє в Україні торгівельними марками "Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe".

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