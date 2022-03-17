Данілов не вірить у діалог з Росією і впевнений, що імперія розвалиться на частини

Переговори з Росією про завершення війни проти України є сумнівними, адже РФ не дотримується обіцянок. Водночас уже в найближчому майбутньому Російська Федерація має всі шанси розпастися. Таку думку висловив сьогодні в ефірі спільного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

"Те, що стосується діалогу з Російською Федерацією, - я в це не вірю. Я взагалі вважаю, що це нісенітниця - вести діалог з людьми, які прийшли нас убивати. Була дуже чудова киянка, яка стала прем'єр-міністеркою Ізраїлю (Голда Меїр. – Ред.), яка казала, що з людьми, які прийшли вас убивати, ви ніколи з ними не домовитеся. На сьогоднішній день тривають перемовини, які проводить Офіс президента на чолі з Андрієм Борисовичем Єрмаком. Вони мають спробу зробити так, щоб гумконвої працювали. І ми бачимо, останні дні ця ситуація хоч зрушила з мертвої точки. Не скрізь, але тим не менше", - сказав Данілов.

Данілов додав, що в цій війні Україна може покладатися тільки на власні сили, і державні діячі ведуть активну дипломатичну діяльність, аби українська армія отримувала всю необхідно зброю.

"Навала, та сарана, яка на нашу Україну з усіх боків, дуже-дуже велика. І я чітко усвідомлюю, що для того, щоб її поборювати, нам треба якомога більше і дронів, і куль, і снарядів, і ПЗРК, і інших засобів. Це постачається. Але ми маємо на увазі, що ми ведемо війну. Виходять з ладу дрони, їх збивають. Виходять з ладу БТР, їх так само палять, набагато менше, ніж палимо ми, а проте така ситуація є на фронті", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що надана міжнародними партнерами допомога - це також і захист Європи, і всього цивілізованого світу.

"Ми готові цю сарану знищити для того, щоб уже поставити крапку в існуванні цієї псевдоімперії, яка є абсолютно штучним утворенням. Я про це неодноразово говорив, що ми будемо жити в часи, коли Російська Федерація просто розвалиться на частини. Треба ще трохи почекати, і цей процес почнеться", - сказав Данілов.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден у виступі перед журналістами щодо ситуації в Україні повідомив, що Сполучені Штати збільшують надання оборонної допомоги Києву - вартість спорядження та озброєння сягне додаткових $800 мільйонів.