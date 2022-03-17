Президент України розповів деталі ініціативи нового безпекового союзу U-24

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед Конгресом США наголосив на необхідності створення нового оборонного союзу U-24, оскільки чинні інституції надто повільно реагують на агресію.

Про це він повідомив у своєму зверненні до українців у ніч проти 17 березня.

"Саме у цьому виступі в Конгресі я звернувся і до Сполучених Штатів, і до всіх відповідальних держав щодо створення нового обʼєднання U-24. Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно. Одразу. Не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу", - сказав він.

"Ми не можемо більше довіряти наявним інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій. Створювати нові інструменти. Брати тих, хто має хоробрість, і робити те, чого вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив. Не лише оборона", - додав голова держави.

Нагадаємо, до цього Зеленський розповів про пріоритети на переговорах із Росією: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії.