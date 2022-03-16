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Російських строковиків в Україні масово агітують підписувати контракти, - СБУ

Військові відмовляються.

Російських строковиків в Україні масово агітують підписувати контракти, - СБУ
Фото: EPA/UPG

Російським строковикам, які воюють на території України, пропонують підписувати контракти, бо "їх все одно звідти ніхто не забере". Про це йдеться в перехопленій розмові солдата 15 мотострілецького полку Таманської дивізії РФ з матір'ю, яку перехопила й опублікувала Служба безпеки України.

"Нас вчора агітували підписати контракт, хотіли, щоб ми підписали контракт на термін відрядження. Ніхто не підписав. Всі знають, що це повний обман... Нас коли агітували на контракт, нам сказали прямим текстом: нас уже звідси ніхто не забере. Ми тут до кінця. Ту людину, яка нас сюди відправила, вже зняли з посади, нас ніхто не зможе звідси забрати", - говорить солдат.

Він також зазначив, що їхні "бехи" ламаються щодня, а через те, що підрозділ не позначили на картах, їх розбомбили свої ж війська.

Нагадаємо, захоплені в полон українською армією строковики дали брифінг, під час якого закликали Путіна закінчувати війну.

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