«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Від 15 лютого Україна зазнала понад 3 000 DDoS-атак. Рекорд – 275 на день

Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps.

Від 15 лютого Україна зазнала понад 3 000 DDoS-атак. Рекорд – 275 на день
Фото: npu.gov.ua

Від початку російської агресії інтенсивність кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується.

Про це розповів під час брифінгу заступник Голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.

“Тоді як російські ракети атакують фізичну інфраструктуру зв’язку та мовлення, російські хакери атакують інформаційну інфраструктуру”, – сказав він.

Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилки, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки. 

Так, 15 березня в Україні було виявлене нове зловмисне програмне забезпечення – вірус-вейпер CaddyWiper.

“Інтенсивність DDoS-атак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується від 15 лютого. За цей час уже було здійснено понад 3 000 таких атак. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps”, – додав Жора.

Хакери насамперед атакують фінансову, державну та телекомунікаційну інфраструктуру. “Попри це, всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери і оператори справляються з кібератаками на свої мережі. Більшість проблем у роботі мереж пов'язана з фізичними пошкодженнями, які також вдається швидко усувати”, – зазначив заступник голови Держспецзв’язку.

Нагадаємо, сайт Територіальної оборони ЗСУ зазнав 540 000 кібератак за перший тиждень війни. З них 4 тисячі - цілеспрямовані атаки найвищого рівня, кажуть у ТрО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також