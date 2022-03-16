Від 15 лютого Україна зазнала понад 3 000 DDoS-атак. Рекорд – 275 на день

Від початку російської агресії інтенсивність кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується.

Про це розповів під час брифінгу заступник Голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора.

“Тоді як російські ракети атакують фізичну інфраструктуру зв’язку та мовлення, російські хакери атакують інформаційну інфраструктуру”, – сказав він.

Найпопулярнішими видами атак залишаються фішингові розсилки, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та DDoS-атаки.

Так, 15 березня в Україні було виявлене нове зловмисне програмне забезпечення – вірус-вейпер CaddyWiper.

“Інтенсивність DDoS-атак на критичну інформаційну інфраструктуру країни не знижується від 15 лютого. За цей час уже було здійснено понад 3 000 таких атак. Рекордом стали 275 DDoS-атак на день. Найпотужніші у своєму піку перевищували 100 Gbps”, – додав Жора.

Хакери насамперед атакують фінансову, державну та телекомунікаційну інфраструктуру. “Попри це, всі сервіси працюють і доступні для користувачів. Провайдери і оператори справляються з кібератаками на свої мережі. Більшість проблем у роботі мереж пов'язана з фізичними пошкодженнями, які також вдається швидко усувати”, – зазначив заступник голови Держспецзв’язку.

Нагадаємо, сайт Територіальної оборони ЗСУ зазнав 540 000 кібератак за перший тиждень війни. З них 4 тисячі - цілеспрямовані атаки найвищого рівня, кажуть у ТрО.