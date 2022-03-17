На 2018 рік ця бригада залишалася єдиним ракетним з'єднанням з ТРК “Точка-У” в російському війську.

Головне управління розвідки Міноброни України оприлюднило список військовослужбовців 448 ракетної бригади (військова частина № 35525) зі села Клюква Курської області, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

У списку, який можна переглянути за цим посиланням, – 9 осіб.

На озброєнні бригади з дня заснування і до 2019 року перебували тактичні ракетні комплекси 9K79-1 “Точка-У”.

“На 2018 рік бригада залишалася єдиним ракетним з'єднанням з ТРК “Точка-У” у лавах ЗС Росії. Тому ми точно знаємо, на кого нам полювати!” – зазначили розвідники.

Нагадаємо, ГУР опублікувало список російських військовослужбовців 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) c. Сеща Брянської області, які беруть участь у війні проти України.