Окупанти примусово “евакуювали” із Сумщини українську родину, відкрито провадження

Військові РФ вивезли до міграційного центру на території країни-агресора сім'ю з 5 осіб, які проживали поблизу кордону.

За фактом викрадення окупантами української родини на Сумщині розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, військовослужбовці РФ під приводом евакуації насильно вивезли до міграційного центру на території країни-агресора родину з 5 осіб, які проживали в одному з населених пунктів поблизу кордону.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення людей, вчиненого представником іноземної держави – ч. 1 ст. 146-1 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, волонтерка та парамедик Юлія Паєвська (Тайра) 16 березня потрапила в полон окупантів. Також ворог захопив водія Юлії Сергія.