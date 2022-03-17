Чи бувають хороші рускіє? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Фото: EPA/UPG

Питання: Чи бувають хороші русскіє?

Відповідь: Російські ліберали - це такі воші і гниди, які здавна водяться і розмножуються в смердючому хутрі кацапського чудовиська. Воно їх іноді вичухує або й викусує, коли надто сверблять. Вони з цього хутра тоді сиплються і верещать: “Бачите, ми не такі! Ми інакші! І воно нас не любить!”. І при цьому, як всяка блощиця, метикують, чи не поміняти собі пана, якщо ця потвора таки здохне.

Тобто вони дійсно думають, що вони інший зоологічний вид, і не мають нести ніякої відповідальності за монстра-господаря. Оці всі пещені рильця на підтяжках і вгодовані дупи в дорогих авто негайно “вмикають дурня”, коли їх питають про особисту відповідальність за плекання рашизму і за те горе, яке він несе людям у світі вже віддавна.

У спогадах гетьмана Скоропадського є такий чудовий пасаж, коли він говорить про еволюцію психології біженця з більшовицької Московії до Києва. Починає з того, що ледь руки не цілує, а щойно відгодував пику, то Україна йому це фантазії і вигадки.

Нічого за ці понад сто років не змінилося.

Так само як чумна блоха переносить чуму, сама не хворіючи, так і російські ліберали переносять чуму ХХI століття, рашизм. Він не буває слабший або сильніший, до нього не буває імунітету. Ви приймаєте це і вмираєте. Тільки справа часу - коли саме.

В Росії бували порядні люди. Новодворська, Немцов. Можливо, ще хтось є. Єдина ознака людини з совістю і честю в Росії - її негайно вбивають, щойно вона починає говорити і поводитися по совісті. Живий ліберал - це свідомий або несвідомий колаборант Путіна.

Вони ніяка не п’ята колона, вони - передовий загін рашизму, ідеологічна ДРГ. Вони пропонують культур-мультур, гроші і співпрацю, а за ними потім приходять окупанти і вбивці.

Всі без винятку українці, хто співпрацював з цими білопальтовмими гнидами, в тій чи іншій мірі несуть відповідальність за те, що відбувається зараз. Не тільки власники спільних підприємств чи спільного бізнесу, які зараз сором’язливо притихли, а їх реально ж до біса.

Всі оці наші промоутори поющих трусів, стармедіа різні, серіальчики спільні, “внє палітікі” - всім треба буде пригадати. Бо хтось вже змив це з себе, подекуди власною кров’ю, і неосудний. А хтось буде знов тягти “общечеловеков” в наш інформаційний простір. Я би сильно застеріг, бо осудів малою фейсбучною булькою більше вже не буде, а буде боляче.

Це буде величезна проблема, бо кацапські ліберали, як і під час цього вторгнення, підуть різними колонами з різних напрямків. Про наших паскуд я казав. А є ще гігантська кількість ідеологічних резервістів на Заході. Це буде інша тема розмови.

Чим освіченіший москаль, тим більший йому має бути термін ув’язнення. Он Геббельс був реальним доктором філософії Гейдельберзького університету, і висновки наприкінці життя зробив правильні, чого всім кацапським лібералам щиро бажаю. Ніяких діалогів, притулків, громадянств, круглих столів, новой Росії. Це брехня і облуда, вже проходили.

Тому хай собі проповідують своє “общечеловеческоє” оленям в тундрі на Таймирі. А ми маємо нарешті відмитися від їхнього “гуманізму”.

Єдина індульгенція для них - почати громадянську війну в Росії.

Змиють ганьбу кров’ю, заріжуть свого монстра - тоді ще можна буде почати щось говорити, а не стріляти зразу у відповідь на “здравствуйтє!”.