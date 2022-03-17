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Учора до моргів Чернігова надійшли тіла 53 загиблих

Росія не припиняє нищити цивільну інфраструктуру авіаційними і артилерійськими обстрілами. 

Учора до моргів Чернігова надійшли тіла 53 загиблих
Фото: facebook/Високий Вал /Новини Чернігова

Чернігів має великі втрати через систематичні ворожі артилерійські і авіаобстріли та нищення цивільної інфраструктури. Тільки вчора до моргів міста надійшли тіла 53 загиблих.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус. Він підкреслив, що за кожного загиблого буде відплата.

"Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів про збройних силах противника. Там, де сили не перебувають у населених пунктах, і противник від цього панікує і несе великі втрати", – зазначив він. 

Чаус підкреслив, що аварійні бригади і ДСНС під обстрілами продовжують латати дірки в мережах. Для забезпечення їжею і водою людей в укриттях працюють Чернігівська міська рада і волонтери. Повідомити про відсутність продуктів і води можна через військових. 

"Окремо звертаюся не до чернігівчан, а до тих, хто перебуває в інших областях України і намагається коментувати в соціальних мережах і розганяти панічні настрої, що тут руські бігають по місту з автоматами – приїдьте подивіться. Нема тут росіян з автоматами. Не сійте паніку, будь ласка. Збройні сили працюють", – додав він. 

Нагадаємо, вчора росіяни підступно розстріляли чергу людей в Чернігові, які стояли за хлібом. Загинуло 13 мирних мешканців. 

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