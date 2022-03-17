Російські війська всю ніч обстрілювали Рубіжне, що на Луганщині. Пошкоджено як мінімум 27 будинків. Подекуди руйнувань зазнали цілі вулиці, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Ще щонайменше п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація про постраждалих уточнюється.
"Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян і селян гинуть рідні, горять домівки. Утім російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок і дітей з Попасної. Росіяни позбавляють можливості залишатися вдома, бо людям вже немає де жити, не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області. Збройні сили України у свою чергу роблять усе можливе, аби втримати оборону", – написав Гайдай.
Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли колону машин з людьми, які евакуювалися з Маріуполя до Запоріжжя. Ворог здійснив атаку в Запорізькій області. Серед постраждалих є діти.