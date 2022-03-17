Фото: ДСНС Луганщина

Російські війська всю ніч обстрілювали Рубіжне, що на Луганщині. Пошкоджено як мінімум 27 будинків. Подекуди руйнувань зазнали цілі вулиці, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Ще щонайменше п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян і селян гинуть рідні, горять домівки. Утім російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок і дітей з Попасної. Росіяни позбавляють можливості залишатися вдома, бо людям вже немає де жити, не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області. Збройні сили України у свою чергу роблять усе можливе, аби втримати оборону", – написав Гайдай.

Фото: ДСНС Луганщина

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли колону машин з людьми, які евакуювалися з Маріуполя до Запоріжжя. Ворог здійснив атаку в Запорізькій області. Серед постраждалих є діти.