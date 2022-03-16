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У Запорізькій області росіяни обстріляли колону з біженцями, поранено пʼятьох людей (оновлено)

Дитина у важкому стані. 

У Запорізькій області росіяни обстріляли колону з біженцями, поранено пʼятьох людей (оновлено)
Фото: Олександр Старух Telegram

У Запорізькій області близько 16 години російські війська обстріляли з важкої артилерії автоколону з біженцями. Обстріл відбувся в районі Степногірська, повідомив очільник Запорізької ВЦА Олександр Старух.

Колона авто рухалась у бік Запоріжжя. Пʼятеро людей поранені, зокрема дитина. Її стан важкий. 

"Постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охматдит. Унаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа", – повідомив він.

За даними Старуха, загиблих нема, однак Генштаб ЗСУ має інформацію, що є жертви. 

"Сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняється", – зазначили в Генштабі. 

Це не перший випадок обстрілу мирних людей, які хочуть евакуюватися, з боку військових Росії. На Київщині вороги вбили пенсіонерів під час спроби евакуації з Макарова. Також вони вбивали людей під час спроби виїзду з Ірпеня та інших міст. 

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