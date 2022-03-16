​"Поховав" свою дружину, щоб з дітьми виїхати з України - на Закарпатті затримали "ухилянта"

Затриманий підробив свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року.

На Закарпатті прикордонники затримали 37-річного киянина, який спробував виїхати за межі України обманним шляхом.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Чоловік з двома дітьми прямував через пункт пропуску "Малий Березний".

"Під час перевірки документів він зазначив, що самостійно виховує двох синів у зв’язку зі смертю дружини. На контроль разом з іншими документами він подав свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року. Перевіряючи документи, інспектор засумнівалася в дійсності свідоцтва про смерть. Бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому взірцеві. Під час поглибленої перевірки факт підробки документа було підтверджено", - повідомили прикордонники.

Про інцидент повідомили співробітників Нацполіції. Чоловікові відмовили в перетині кордону і з пункту пропуску забрали у відділок.

Нагадаємо, 36-річного жителя Київщини затримали на пункті пропуску "Мамалига" (українсько-молдовський кордон), коли він намагався підкупити прикордонників - пропонував 3 тисячі доларів інспектору ДПС. А на Львівщині зловили сепаратиста "ДНР", який намагався втекти в Польщу.