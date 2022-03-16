До Миколаєва приїхали військові медики зі США, з Британії, Канади, Австралії.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"До нас приїхали військові медики з різних країн: США, Британії, Канади, Австралії. Вони зараз будуть формуватися тут, щоб у нас підвищилася медкваліфікація на полі бою. Приїхали нам допомагати. Будуть організовані групи, навчання, щоб посилити та поліпшити медицину на лінії фронту", – розповів він.

Очільник ОДА зазначив, що триває робота з поповнення запасів і посилення захисту.

"Поповнюємо запаси, посилюємо продовольство, посилюємо наш захист. Сьогодні висуватимемося з гуманітарним вантажем по селах, які звільнили наші військові. Також перевозимо людей на безпечну територію", – сказав Віталій Кім.

Очільник наголосив, що з військового погляду робота йде добре.

"Не без втрат з нашого боку, але втрати ворога в рази вищі. Ми рухаємось і женемо їх, відбираємо техніку", – додав Кім.

Нагадаємо, вчора Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на Миколаївському напрямку.