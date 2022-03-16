Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
ГоловнаСуспільствоВійна

Кім: До Миколаєва приїхали військові медики з різних країн. Посилимо медицину на лінії фронту

Очільник ОДА розповів про ситуацію в області.

Кім: До Миколаєва приїхали військові медики з різних країн. Посилимо медицину на лінії фронту
Фото: скрин відео

До Миколаєва приїхали військові медики зі США, з Британії, Канади, Австралії. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"До нас приїхали військові медики з різних країн: США, Британії, Канади, Австралії. Вони зараз будуть формуватися тут, щоб у нас підвищилася медкваліфікація на полі бою. Приїхали нам допомагати. Будуть організовані групи, навчання, щоб посилити та поліпшити медицину на лінії фронту", – розповів він.

Очільник ОДА зазначив, що триває робота з поповнення запасів і посилення захисту. 

"Поповнюємо запаси, посилюємо продовольство, посилюємо наш захист. Сьогодні висуватимемося з гуманітарним вантажем по селах, які звільнили наші військові. Також перевозимо людей на безпечну територію", – сказав Віталій Кім.

Очільник наголосив, що з військового погляду робота йде добре.

"Не без втрат з нашого боку, але втрати ворога в рази вищі. Ми рухаємось і женемо їх, відбираємо техніку", – додав Кім.

Нагадаємо, вчора Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на Миколаївському напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також