Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
Кім похвалився трофеями, які українські захисники здобули на миколаївському напрямку
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ оприлюднила нове перехоплення розмови окупанта: скаржився дружині на відсутність їжі, вона йому – на зникнення брендів одягу

Російський військовий сказав, що сухпайок доводиться ділити на двох. 

СБУ оприлюднила нове перехоплення розмови окупанта: скаржився дружині на відсутність їжі, вона йому – на зникнення брендів одягу
Фото: Поліція Житомирської області

Служба безпеки оприлюднила нове аудіо перехопленої розмови російського окупанта зі своєю дружиною. Військовий жаліється на відсутність їжі, води і солярки.

Також він каже, що сухпайок доводиться ділити на двох, оскільки було ліквідовано їхню вантажівку з запасами харчів. 

"Лишився один сухпайок на двох. Більше нічого нема. Ми не бачимо сенсу перебування тут", – сказав окупант, додавши, що боєприпасів у них нема також, а живої сили лишилось небагато. 

Дружина у відповідь поскаржилась на поганий стан справ у Росії, зникнення напою Pepsi та брендів одягу. 

Нагадаємо, міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон для російських військових. Українські військові наголошують, що здатися в полон – це єдиний варіант для окупантів лишитися живими, адже їх убʼють або захисники, або свої ж "загороджувальні загони". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також