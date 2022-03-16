СБУ оприлюднила нове перехоплення розмови окупанта: скаржився дружині на відсутність їжі, вона йому – на зникнення брендів одягу

Російський військовий сказав, що сухпайок доводиться ділити на двох.

Служба безпеки оприлюднила нове аудіо перехопленої розмови російського окупанта зі своєю дружиною. Військовий жаліється на відсутність їжі, води і солярки.

Також він каже, що сухпайок доводиться ділити на двох, оскільки було ліквідовано їхню вантажівку з запасами харчів.

"Лишився один сухпайок на двох. Більше нічого нема. Ми не бачимо сенсу перебування тут", – сказав окупант, додавши, що боєприпасів у них нема також, а живої сили лишилось небагато.

Дружина у відповідь поскаржилась на поганий стан справ у Росії, зникнення напою Pepsi та брендів одягу.

Нагадаємо, міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон для російських військових. Українські військові наголошують, що здатися в полон – це єдиний варіант для окупантів лишитися живими, адже їх убʼють або захисники, або свої ж "загороджувальні загони".