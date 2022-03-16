Путін назвав війну проти України "успішною"

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін назвав "успішними" дії російських військових в Україні та зазначив, що війна "йде за планом".

Про це він заявив на нараді щодо заходів соціально-економічної підтримки російських регіонів, повідомляють російські ЗМІ.

"Операція розвивається успішно, у суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів", - сказав Путін.

Президент РФ також зазначив, що тактика Міноборони РФ "цілком себе виправдала, і робиться все, щоб уникнути втрат серед мирного населення".

Насправді від обстрілів росіян гинуть мирні жителі, більше сотні з них – діти.

Господар Кремля також заявив, що західні покровителі "підштовхують Київ до кровопролиття", постачаючи Україні зброю для захисту від російської військової агресії. Путін також заявив, що "Росія не має на меті окупувати Україну". При цьому російські війська продовжують тероризувати українські міста, які продовжують спротив загарбникам навіть після того, як ті увійшли в населений пункт.

Путін заявив, що, якби російські війська діяли лише на Донбасі, це не призвело б до "ліквідації загрози". Він знову повторив штампи російської пропаганди про те, що нібито Київ створив дерну зброю, метою якої була б Росія, а також про те, що на території України нібито створювалися компоненти біологічної зброї, як вражає "за етнічною ознакою".

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час виступу в Радбезі ООН заявив, щоросійські фейки про хімічну та біологічну зброю в Україні можуть свідчити про підготовку Путіним чергової провокації. Кислиця наголосив, що вилучені у росіян документи та карти підтверджують спланованість ударів по житлових масивах. Такі свідчення давали і полонені російські льотчики, які скидали бомби на будинки українців.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії в повномасштабній війні проти України вже перевищили 13500 осіб. Також Росія втратила 404 танки і 1279 бойових броньованих машин. У противника поменшало артилерійських систем на 150 одиниць, ракетних систем залпового вогню - на 64 одиниці, засобів ППО - на 36 штук.

Крім того, у Росії - мінус 81 літак, 95 гелікоптерів, 640 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблі чи катери, 60 цистерн із паливом та 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Дані про втрати ворога уточнюють, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.