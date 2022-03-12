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Російські фейки про хімічну та біологічну зброю в Україні можуть свідчити про підготовку Путіним чергової провокації, – Кислиця

Росія сама скликала Радбез через "військово-біологічну діяльність США на території України", і це є вистрілом собі ж у ногу. 

Російські фейки про хімічну та біологічну зброю в Україні можуть свідчити про підготовку Путіним чергової провокації, – Кислиця
Засідання радбезу ООН, Нью-Йорк, 13 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

Поширення Росією фейків про виготовлення в Україні хімічної та біологічної зброї може свідчити про те, що окупант готує ще одну операцію "під чужим прапором".

Про це постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив під час виступу в Радбезі ООН, пише Укрінформ.

Кислиця підкреслив – те, що РФ взагалі скликала Радбез через "військово-біологічну діяльність США на території України", є її вистрілом собі ж у ногу. 

"Що ще ви збираєтеся використати проти України? Крилаті ракети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіабомби? Усе це ми вже відчули. Що далі? Аміак, фосфор? І яка буде наступна ціль? Ще один житловий будинок? Ще один пологовий будинок? Ще одна школа? А може, ще один об’єкт культурної спадщини?" – звернувся Кислиця до представника РФ. 

Український дипломат зауважив, що вилучені в загарбницьких військ документи та карти підтверджують спланованість ударів по житлових масивах. Такі свідчення давали і полонені російські льотчики, які скидали бомби на будинки українців. 

Російська Федерація чи не щодня оприлюднює нову дезінформацію про наявність в Україні хімічної чи біологічної зброї, включно з ковідними кажанами.

СБУ підкреслює, що така дезінформація поширюється для підготовки звинувачення України. Крім того, країна-окупант розглядає різні можливості провокацій, зокрема підрив складів аміаку в Харківській області та терористичний акт на ЧАЕС. Під виглядом "білоруських фахівців", відправлених Лукашенком на знеструмлену АЕС в Чорнобилі, заходять російські диверсанти.

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