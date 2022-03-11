Путін готує теракт на ЧАЕС, – розвідка Міноборони

Під виглядом "білоруських фахівців", відправлених Лукашенком на ЧАЕС, заходять російські диверсанти.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило про підготовку президентом РФ Володимиром Путіним теракту на Чорнобильській атомній електростанції.

Очільник країни-окупанта віддав відповідний наказ, йдеться в повідомленні Міноборони.

"На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну", – зазначили розвідники.

ЧАЕС повністю відключена від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Ворожі війська відмовились надати українським ремонтникам доступ до станції. Замість того туди за вказівкою Лукашенка зайшли "білоруські спеціалісти".

"Серед них під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту", – стверджує розвідка.

Упродовж кількох останніх днів російські війська завдають ударів по Запорізькій АЕС і Харківському фізико-технічному інституту, де розташований експериментальний ядерний реактор.

"Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові «докази» на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту "Антонов" у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС", – зазначили в Міноборони.

ГУР Міноборони підкреслює: Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок у підтримці України. Такі дії президента РФ матимуть катастрофічні наслідки для всього світу.

"Схоже, саме на це і розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок", – переконана українська військова розвідка.

Нагадаємо, Росія розглядає можливість підриву складів з аміаком у Харківській області, щоб звинуватити в цьому ЗСУ. Міноборони окупанта також поширює фейки про "заражених кажанів" і птахів в Україні.