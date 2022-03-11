Колони автобусів з людьми прямують з цього міста та інших гарячих точок області в напрямку Києва.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опубліковано відео евакуації мирного населення з міста Ірпінь, що на Київщині. Мешканці наважилися залишити свої домівки та евакуюватися: хто автівкою, хто пішки через річку. Небайдужі, поліціянти та військові територіальної оборони допомагали людям переходити саморобний міст через річку. Колони автобусів з людьми прямують з Ірпеня та інших гарячих точок області в напрямку Києва.

З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України війська ворога намагаються дістатися столиці. Попри те, що війська Збройних сил України стримують ворожий наступ, ситуація на північному заході Київщини залишається напруженою. Ворог завдає нищівних атак по містечках області. Залишатися там з кожним днем стає все небезпечніше, тому місцева влада докладає всіх зусиль для того, щоб провести евакуацію мирного населення.

Загалом з Київщини за 10 березня вдалося евакуювати 16 тисяч людей.

Як відомо, Росія не завжди дотримується норм гуманітарного права. Під час евакуації населення 6 березня в Ірпені російські військові відкрили вогонь по місту, попри попередні домовленості про зелений коридор. Тоді від рук загарбників загинуло восьмеро людей, а решта була змушена переховуватися під зруйнованим містом.

Кількість загиблих і поранених у Київській області наразі невідома. Багато людей переховується в підвалах, російські війська беруть цивільних у заручники, вбивають і дорослих, і дітей.

Долучайтеся до проєкту "Український свідок" (Ukrainian Witness) на платформах:

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured

Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness

Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness

Telegram для українців https://t.me/UkrWitness

Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness

Нагадаємо, медіапроєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали. Тому Ukrainian Witness буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожу техніку, проукраїнські мітинги – надсилайте, будь ласка, на пошту materials.uw@gmail.com

Їх підготують до публікації та зроблять так, аби побачив увесь світ.