СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати

Жінка російського військового розповіла, що влада забороняє їм обговорювати кількість убитих та поранених, але вони знають, що їх багато.

Російські війська розуміють, що не зможуть захопити Київ, і сподіваються на повернення додому.

Про це свідчить оприлюднена СБУ розмова одного з окупантів зі своєю дружиною. Він є частиною військ, що намагались захопити Київ через Бородянку.

Окупант сказав, що його війська планують вивести в Білорусь, де вони мають чекати підкріплення технікою і людьми, але він сподівається, що його вже скоро відправлять додому. Він також каже, що техніки лишилося трошечки, але є автомати.

"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону", – сказав він.

Його дружина-росіянка відповіла, що влада не озвучує кількість загиблих у війні проти України, але їх "дох*я умірає", і в "плєн стільки беруть – п**да".

Окупант додав, що їжу їм привозили кілька днів тому, а вибухом знищена половина їхніх пайків.

Нагадаємо, в складі російських військ, які вторглися в Україну, перебуває чимало колишніх українських військових, які зрадили присягу у 2014 році і перейшли на бік ворога. Чимало з них уже потрапили в полон. Їм доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України у 2014-му.