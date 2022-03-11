Розробники антивірусів Norton, Avast та Eset призупинили продаж у Росії й Білорусі

Американська компанія Norton не буде приймати нові замовлення з Росії через «недавні події» та правила експортного контролю. Уже зараз користувачі з РФ і Білорусі втратили можливості перевстановлення та оновлення купленого антивірусу, під час реєстрації програми немає зв'язку з сервером Norton.

Чеська компанія Avast теж припиняє продаж клієнтам із Росії та Білорусі – «на підтримку українського народу».

«Ми негайно скасували доступність усіх наших продуктів з Росії та Білорусі та призупинили всі маркетингові та збутові операції в цих країнах, – йдеться в заяві компанії – Ми в жаху з приводу агресії Росії проти України, де життя і засоби до існування невинних людей перебувають під серйозною загрозою і де всі свободи зазнали удару. Наш бізнес, який приносить близько 2,5 мільйонів доларів США податку з продажу щороку лише російському уряду, жодним чином не буде брати участь у діях Росії. Тому призупинення нашого бізнесу в Росії та Білорусі є правильним, оскільки ми засуджуємо дії Росії в Україні».

Компанія також надала можливість користувачам з України безкоштовно отримати продукти преміумкласу.

Словацька компанія Eset також повідомила про зупинку продажу нових ліцензій на свої продукти в РФ і Білорусі. Усі раніше придбані ліцензії функціонуватимуть у повному обсязі, а клієнти можуть без обмежень продовжити їх. Компанія також оголосила, що надасть гуманітарну підтримку громадянам України в розмірі 500 тисяч євро.

«Ми також безкоштовно оновлюємо всіх наших українських бізнес-клієнтів до нашого продукту найвищого класу та розширюємо ліцензії, які закінчиться безоплатно клієнтів у країні», – зазначили в Eset.

Нагадаємо, учора ряд технологічних компаній оголосили про свій вихід з російського ринку.

Раніше про припинення постачання своєї продукції в РФ заявили найбільші світові виробники процесорів.