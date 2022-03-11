Унаслідок нічного обстрілу Баришівки Київської області поранено шістьох людей.

Про це повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС Обстріл Баришівки

"11 березня внаслідок авіаудару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, частково знищено та пошкоджено інфраструктуру смт Баришівка. Рятувальники розбирають завали та надають допомогу населенню", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС Обстріл Баришівки

Нагадаємо, сьогодні на Київщині триває евакуація за такими маршрутами: Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ; Гостомель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ; Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ; Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ.