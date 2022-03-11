​Росія не досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням, – британська розвідка

Проблеми матеріально-технічного забезпечення, які гальмували просування Росії, зберігаються, як і сильний опір України.

Дуже малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки, російські сухопутні війська «продовжують досягати обмеженого прогресу», а проблеми матеріально-технічного забезпечення, які гальмували просування Росії, зберігаються, як і сильний опір України.

Нагадаємо, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 11 березня сили оборони дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Водночас суттєвих змін у становищі наших військ і військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

Загальні бойові втрати Росії в повномасштабній війні проти України станом на 11 березня складають більш ніж 12 000 осіб і 353 танки, 1165 одиниць бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 ракетних систем залпового вогню, 31 засіб ППО, 57 літаків, 82 гелікоптери, 558 одиниць авто, 3 катери і кораблі, 60 цистерн із паливом.