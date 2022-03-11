У зоні проведення ООС українські бійці знищили ще один російський танк

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на сході України українські військові знищили ворожий танк.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 30 окремої механізованої бригади ім. Князя Костянтина Острозького.

"Один постріл – одне попадання. Ракет даремно не витрачаємо! За таким принципом діють снайпери-протитанкісти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ за добу втратила 266 своїх військових і 18 танків.

1 березня штаб ООС повідомив, що Росія насильно мобілізувала слюсарів, соцпрацівників і вчителів з ОРДЛО. А ЗСУ затримали на Донецькому напрямку групу "російських військових", які виявилися мешканцями окупованого Донбасу.