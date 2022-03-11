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Росія за добу втратила 266 своїх військових і 18 танків, – Генштаб

Також за день в окупанта мінус дві РСЗВ і 32 авто. 

Загальні бойові втрати Росії в повномасштабній війні проти України станом на 11 березня складають більш ніж 12 000 осіб і 353 танки.

Такі орієнтовні дані оприлюднив Генеральний штаб України у Facebook.

Крім того, ворог втратив 1165 одиниць бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 ракетних систем залпового вогню, 31 засіб ППО, 57 літаків, 83 гелікоптери, 558 одиниць авто, 3 катери і кораблі, 60 цистерн із паливом. 

За добу Росія втратила близько 266 своїх окупантів, 18 танків, 60 бойових броньованих авто, 2 артилерійські системи, 2 ракетні системи залпового вогню, 2 засоби ППО і 32 одиниці автомобільної техніки.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – йдеться в повідомленні. 

Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада
Фото: Сергій Борзов
Фото: Сергій Борзов

Нагадаємо, днями на межі Київської і Чернігівської областей українські військові підбили три танки, ЗРК "Тор" і два багатоцільові транспортери, захопили 7 танків і броньовану розвідувальну машину.

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