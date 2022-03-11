Андрій Хливнюк розповів про роботу в лавах територіальної оборони Києва

Андрій наголосив на тому, що «вся країна зараз працює як одне ціле».

Лідер хіпхоп/фанк-гурту Boombox Андрій Хливнюк розповів у відео, чому він взяв у руки зброю і як проходять його будні на службі. Відео створено в рамках проєкту Ukrainian Witness («Український свідок»).

Андрій Хливнюк записався до підрозділу територіальної оборони «Софія» в один з перших днів війни.

«Я пишаюся бути частиною добровольців, які підсилюють патрульну поліцію міста Київ, — зазначає музикант. — Ми також займаємося охороною правопорядку, забезпечуємо гуманітарною допомогою громадян. Бо в столиці ще залишилося багато людей, які перебувають у бомбосховищах. Вони потребують уваги: продуктів, медикаментів та навіть евакуації в тих місцях, де точаться найгарячіші бої. Це постійна і постійна робота. Підрозділ спить по черзі по годинах».

Також Андрій наголосив на тому, що «вся країна зараз працює як одне ціле».

Youtube-канал «Український свідок» щодня публікує відео очевидців, яким вдалося зафіксувати воєнні злочини Російської Федерації. Це бомбардування житлових кварталів, лікарень, дитячих садків і шкіл — тих об’єктів, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури й не становлять ніякої загрози.

За даними korrespondent.net, станом на 6 березня російські війська зруйнували 202 школи, 34 лікарні та понад 1500 житлових будинків.

Медіапроєкт Ukrainian Witness («Український свідок») заснував Віталій Дейнега, який до цього створив фонд допомоги українській армії «Повернись живим».

Долучайтеся до проєкту "Український свідок" (Ukrainian Witness) на платформах:

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured

Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness

Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness

Telegram для українців https://t.me/UkrWitness

Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness