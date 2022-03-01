Сьогодні на Донецькому напрямку захисники України взяли в полон групу представників збройних формувань Російської Федерації, які виявилися мешканцями окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо", - йдеться в повідомленні.

На відео, що опублікував штаб, полонені кажуть, що їх викликали на збори, а згодом несподівано відправили на війну. За словами чоловіків, вони "не знали, куди й навіщо" вони їдуть.

Окрім того, зазначили в штабі, сьогодні воїни полку "Азов" гідно зустріли кадирівців у степах Донбасу.

"Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем «200», яким зараз окупанти масово завалюють Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відкритий напад Росії на Україну почався після визнання нею терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив Україні війну, яку назвав "спеціальною операцією на Донбасі". Перед цим в ОРДЛО оголосили "евакуацію" жінок і дітей та почали "мобілізувати" чоловіків до лав терористів.