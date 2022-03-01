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РФ стала непридатною для інвестицій – Bloomberg

Фінансові збитки "можуть тривати роками".

РФ стала непридатною для інвестицій – Bloomberg
Фото: aukett-heese.com

Війна, яку Росія розпочала проти України, поклала край іноземним інвестиціям: тепер Росія має всі ознаки неінвестованого ринку. Про це пише ділове видання Bloomberg.

За тиждень фонди акцій, орієнтованих на РФ, просіли на 23%, а інвестори, що раніше вклали гроші в російські цінні папери, опинилися у фінансовій пастці. Наразі можливості продати активи обмежені, а вихід із ринку супроводжується великими втратами. Основна причина проблем інвесторів – міжнародні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну й обмеження на ринку, які запровадив у відповідь російський Центробанк.

"За останні кілька тижнів відбувся різкий розворот порівняно з попереднім роком, коли економіка Росії отримувала вигоду від різкого зростання цін на нафту, акції досягли рекордних максимумів, а рубль став популярним цільовим орієнтиром для торгівлі. Тепер буря санкцій, введених проти країни у відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, змушує розпорядників грошей побоюватися, що фінансові збитки триватимуть роками", - пише видання.

За даними Московської біржі, на кінець 2021 року закордонні інвестори володіли російськими акціями на суму близько $86 мільярдів. У Bloomberg Intelligence підрахували, що російські акції на суму майже $13 мільярдів, що належать американським та європейським фондам, зараз перебувають у компаніях, які опинилися під санкціями.

"Немає жодного способу безпечно інвестувати в Росію, - прокоментував питання фахівець з інвестування в ринки, що розвиваються, Марк Мебіус, який залишив свою останню інвестицію в російський капітал пів року тому. - Це, мабуть, найдраматичніше припинення інвестицій в будь-яку велику країну в новітній історії".

Нагадаємо, учора США заблокували активи Російського фонду прямих інвестицій і його керівника Кирила Дмитрієва - їх включили в SDN List (список, що передбачає повне блокування активів). Сьогодні про санкції щодо фонду та Дмитрієва оголосила Великобританія.

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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